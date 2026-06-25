Пять человек пострадали при землетрясении в Японии
Как минимум пять человек получили травмы в Японии из‑за последствий землетрясения. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Пострадавшими оказались жители префектур Иватэ и Аомори. Все ранения оказались незначительными, люди получили травмы из-за падений.
Подземный толчок произошёл утром 25 июня на северо-востоке страны. По информации национального метеорологического управления, эпицентр располагался в Тихом океане восточнее префектуры Иватэ, а очаг находился на глубине 50 километров. Сначала сейсмологи оценили магнитуду в 6,9, но позже скорректировали значение до 7,2. Сразу после землетрясения объявили угрозу цунами, однако спустя несколько минут предупреждение отменили.
Метеорологическое управление призывает население оставаться настороже. В течение ближайшей недели не исключены сильные повторные толчки.
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