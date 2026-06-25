Мощное землетрясение напугало жителей Японии

25 июня 2026, 04:59

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии

Фото: istockphoto/SteveCollender

На северо‑востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Согласно данным национального метеорологического управления, эпицентр располагался в Тихом океане восточнее префектуры Иватэ, а глубина очага достигла 50 километров.