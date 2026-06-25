Мощное землетрясение напугало жителей Японии
На северо‑востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Согласно данным национального метеорологического управления, эпицентр располагался в Тихом океане восточнее префектуры Иватэ, а глубина очага достигла 50 километров.
Первоначальная оценка сейсмологов составляла 6,9 балла, но позже показатель скорректировали в сторону повышения. Сразу после толчка объявили угрозу цунами, однако спустя несколько минут предупреждение отменили. Пока сведений о жертвах или масштабных разрушениях нет. При этом метеорологическое управление призывает жителей оставаться настороже, так как в течение недели не исключены мощные афтершоки.
Для координации действий и анализа землетрясения при канцелярии премьер‑министра под руководством Санаэ Такаити развёрнут экстренный штаб. На атомных объектах региона, в том числе на аварийной АЭС «Фукусима‑1», нарушений в работе специалисты не зафиксировали.
Примерно в это же время мощные подземные толчки зарегистрировали в Венесуэле. Официальные сведения о жертвах и пострадавших не поступали, однако на распространённых в СМИ кадрах можно наблюдать множество разрушенных стихией зданий.
Читайте также: