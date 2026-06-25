Землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям
В Венесуэле из‑за мощного землетрясения обрушились несколько зданий, включая жилые дома. Об этом заявил министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, чьи слова приводит телеканал Venezolana de Televisión (VTV).
Чиновник подчеркнул, что ситуация вызывает серьёзную тревогу. Официальные сведения о жертвах и пострадавших пока не поступали.
По словам Кабельо, сильнее всего толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа и Миранда, а также в Каракасе и Ла‑Гуайре. Особенно тяжёлая обстановка сложилась в сейсмоопасных районах Каракаса — Лос‑Палос‑Грандес и Альтамира. После землетрясения многие жители покинули дома и вышли на улицы.
Напомним, магнитуда землетрясения, по информации сейсмологов, составила 7,1. После подземных толчков специалисты объявили угрозу цунами.
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