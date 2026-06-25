В Венесуэле ввели чрезвычайное положение
В Венесуэле начал действовать режим чрезвычайного положения после сильного землетрясения, обрушившегося на страну. Такое заявление сделала исполняющая обязанности президента Делси Родригес.
По её словам, из-за полученных повреждений приостановлена работа аэропорта Майкетия. Родригес также обратилась к семьям погибших, выразив им искренние соболезнования.
Как стало известно, помощь Венесуэле окажет Сальвадор. Президент страны Найиб Букеле сообщил, что направит 300 спасателей и 50 тонн специального оборудования для содействия местным экстренным службам.
Ведущий метеоролог телеканала Fox 35 охарактеризовал случившееся как крайне редкое явление — событие, которое происходит примерно раз в тысячу лет. Речь идёт о «дуплетном» землетрясении в Венесуэле (двух толчках сопоставимой силы в одной локации), а также о землетрясении магнитудой свыше 6,9 в Японии, о котором мы писали ранее.
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