В Венесуэле ввели чрезвычайное положение

25 июня 2026, 05:33

Глава Венесуэлы Родригес объявила чрезвычайное положение в стране

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В Венесуэле начал действовать режим чрезвычайного положения после сильного землетрясения, обрушившегося на страну. Такое заявление сделала исполняющая обязанности президента Делси Родригес.