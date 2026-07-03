Подростки на легковушке попали в жесткую аварию под Липецком
В Липецкой области в ночное время суток на трассе Липецк — Чаплыгин произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и иномарки Toyota Versa. В результате аварии пострадали пять человек, всем им потребовалась госпитализация, пишет GOROD48.
По предварительным данным, за рулем отечественной «четырнадцатой» находился 17-летний водитель. В районе нерегулируемого перекрестка он приступил к маневру разворота. В это время в попутном направлении следовал автомобиль Toyota под управлением 19-летнего молодого человека.
Чтобы предотвратить лобовое столкновение, водитель иномарки был вынужден резко выехать на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с ВАЗом. Удар пришелся на сторону отечественной машины.
Как сообщает издание, медицинская помощь понадобилась не только обоим водителям, но и трем пассажирам ВАЗа — молодым людям в возрасте 17 и 18 лет. Всех пятерых пострадавших оперативно доставили в ближайшие лечебные учреждения. Обстоятельства и точная причина инцидента в настоящее время выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
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