Подростки на легковушке попали в жесткую аварию под Липецком

03 июля 2026, 22:28

GOROD48: Пять человек пострадали в ДТП под Липецком

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Липецкой области в ночное время суток на трассе Липецк — Чаплыгин произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и иномарки Toyota Versa. В результате аварии пострадали пять человек, всем им потребовалась госпитализация, пишет GOROD48.