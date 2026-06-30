Российский водитель устроил ДТП с вылетом на крыши машин и покусал врачей скорой
В Челябинске водитель устроил серьёзную аварию, а затем напал на сотрудников скорой помощи. Информацию опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Очевидцы рассказали, что после столкновения водитель в агрессивном состоянии носился по двору. Приехавшая бригада скорой попыталась его утихомирить, но мужчина покусал медиков. Только после этого его задержали.
Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. Согласно видеозаписи, белый автомобиль взлетел на крыши припаркованных машин. В результате ДТП транспортные средства получили значительные повреждения: деформировались кузова и крыши, разбились бамперы, капоты и стёкла, а обломки деталей разлетелись в разные стороны.
Ранее сообщалось об аварии под Нижним Новгородом. Там грузовик с отказавшими тормозами протаранил 17 машин.
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