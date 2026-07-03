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В Турции в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

Фото: iStock/conejota

19 человек, предварительно, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Аксарай. Об этом пишет местная газета Yeni Akit.



Авария произошла на автомагистрали «Нигде — Анкара» в районе Бабаконагы. По неизвестной причине автобус съехал за пределы проезжей части.

Вскоре на место прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и подразделения жандармерии. Всех пострадавших доставили в больницы. Информации о наличии среди них граждан России пока нет.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, перевозивший 48 пассажиров, потерял управление и рухнул в ущелье в Пакистане. В результате ДТП погибли 40 человек, еще восемь пострадали.

Лидия Пономарева

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