Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области

Уфимец Анвар Масалимов, прославившийся тем, что избежал исполнения смертного приговора, в третий раз вышел на свободу. Он вернулся из колонии, отбыв наказание, еще в прошлом году. В свое время Масалимов стал одним из немногих заключенных, освободившихся из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова».