Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области

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Пять человек получили травмы в результате аварии с рейсовым автобусом на автодороге в Тюменской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло утром в пятницу, 3 января, на автодороге Тюмень – Салаирка – граница Свердловской области. Согласно предварительной информации, водитель автобуса зацепил снежный вал, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и повалилось на бок.
Уточняется, что в автобусе находились водитель и четыре пассажира. Травмы получили двое 53-летних мужчин, две женщины в возрасте 53 и 68 лет и 61-летний водитель автобуса. Обстоятельства аварии выясняются.
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