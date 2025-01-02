Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде

Видео: Telegram-канал SHOT
Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, передает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на въезде в Паттайю. Уточняется, что автобус с 37 пассажирами протаранила машина Toyota Fortuner и отлетела в бетонное ограждение.
Согласно предварительной информации, травмы получили 27 человек, среди которых россияне и водитель автобуса. Пострадавших экстренно госпитализировали.
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