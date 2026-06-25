В Сербии медведица загнала местного рыбака на дерево

25 июня 2026, 01:20

Рыбак из Сербии просидел час на дереве из-за медведицы

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

Рыбак из центральной Сербии Саша Станимирович более часа провёл на дереве, спасаясь от медведицы с медвежатами. Инцидент попал на видео, которое есть в распоряжении Prva TV.





Мужчина проживает в селе Придворица (муниципалитет Смедеревска‑Паланка) примерно в 100 километрах к югу от Белграда. Он отправился на рыбалку на реку Ясеницу у подножия лесистого горного массива. Чтобы добыть наживку, рыбак Станимирович в лес и стал разбивать пень в поисках червей. Спустя пять минут послышалось рычание и визг.



«Оно повторилось, и я понял, что это медведь, быстро взобрался на дерево, как можно выше. Там я просидел час, ожидая, что что-то появится, и вышла медведица с медвежатами», — поделился рыбак.