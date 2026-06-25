Отара из 90 овец погибла после удара молнии в Словении
В Словении ударом молнии убило сразу 90 овец. Инцидент произошёл в регионе Карст на юго‑западе страны, пишет РЕН ТВ со ссылкой на местные власти.
Мёртвых животных обнаружил пастух, который присматривал за стадом. На тушах овец присутствовали характерные следы от ожогов. После случившегося на место прибыли местные специалисты и проверили пастбища, где находились животные в момент удара стихии.
По информации властей, погибшие овцы принадлежали 14 разным владельцам. Сейчас компетентные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
Ранее в Подмосковье чуть не погибла девушка. Она спряталась под деревом от угрозы, в которое ударила молния.
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