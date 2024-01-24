Пять детей и взрослый отравились газом в Королёве из-за неисправной колонки

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Шесть человек отравились угарным газом в жилом доме в Королёве. Среди пострадавших пятеро детей, сообщили в областном главке МЧС.
«В квартире жилого дома в Королёве произошло отравление угарным газом. В результате происшествия пострадали шесть человек, из них пять детей. Предварительная причина случившегося — неисправность газовой колонки», — сказали ТАСС в чрезвычайном ведомстве.По данным МЧС, пострадавших отправили в городскую больницу. Данные об их состоянии пока не поступали.
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