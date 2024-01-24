В Якутии четыре человека пострадали во время взрыва газа

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В городе Томмот в жилом доме взорвался газ.
При взрыве в четырехэтажном доме пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал Shot.
Взрыв газа разбил несколько окон четырехэтажного здания. Двое пострадавших получили ожоги третьей степени. На месте ЧП начали работать сотрудники оперативных служб. Других подробностей о случившемся не приводится.
Ранее в столице Монголии Улан-Баторе около крупного рынка «Дунжингарав» взорвался грузовик с 60 тоннами газа, сообщает Telegram-канал Readovka. После взрыва загорелись несколько зданий и стоящих неподалёку машин, однако сейчас пожарным удалось почти полностью сбить огонь.
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Взрыв газа разбил несколько окон четырехэтажного здания. Двое пострадавших получили ожоги третьей степени. На месте ЧП начали работать сотрудники оперативных служб. Других подробностей о случившемся не приводится.
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Мария Фирсова