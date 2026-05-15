Пять граждан Италии погибли во время дайвинга в пещерах на Мальдивах
МИД Италии сообщил о гибели пяти граждан страны во время подводной экскурсии с аквалангом на Мальдивах. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, трагедия произошла на атолле Вааву. Дайверы пытались исследовать пещеры на глубине 50 метров. Итальянский МИД уточнил, что следит за ситуацией вместе с посольством. Дипмиссия поддерживает связь с семьями погибших.
Пещерный дайвинг считается одним из самых сложных и рискованных видов подводных погружений. В отличие от обычного дайвинга, здесь нельзя быстро всплыть на поверхность, а плохая видимость, узкие проходы и возможные проблемы с оборудованием делают такие спуски особенно опасными. Поэтому для погружений в пещеры требуется специальная подготовка, опыт, строгое соблюдение техники безопасности и использование дополнительного оборудования.
