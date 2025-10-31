Пять граждан Украины погибли при случайном наезде на мины на границе с Беларусью
В Житомирской области, на севере Украины вблизи границы с Беларусью, при наезде автомобилей на взрывные устройства погибли пять человек. Ещё трое получили ранения.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию региона.
По данным правоохранителей, 31 октября в лесных массивах произошло два подрыва. В одном случае местные жители на УАЗе, направлявшиеся на плановую вырубку леса, изменили маршрут и наехали на взрывное устройство. Позже автомобиль ЗИЛ, везший лесопродукцию, также подорвался на мине.
Полицейские выясняют обстоятельства инцидентов.
