Несколько зданий загорелось в Новой Москве

31 октября 2025, 21:44

ТАСС: в Новой Москве загорелось несколько зданий на площади 200 квадратов

Фото: istockphoto/wirot pathi

В Новой Москве тушат пожар площадью 200 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по городу.