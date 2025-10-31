Несколько зданий загорелось в Новой Москве
ТАСС: в Новой Москве загорелось несколько зданий на площади 200 квадратов
В Новой Москве тушат пожар площадью 200 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Информация о возгорании поступила по адресу: район Внуково, деревня Пыхтино.
К ликвидации привлекли 41 человека и десять единиц техники, о пострадавших информации нет.
Ранее днем 31 октября в южной части Москвы произошел крупный пожар на 6-й Радиальной улице. На месте также работали подразделения МЧС, данных о пострадавших не поступало.
Кроме того, сообщалось о возгорании в Невском районе Северной столицы. Сигнал поступил ранним утром.
