Врачи вытащили из мужчины 25-сантиметровую трубу в Чувашии

31 октября 2025, 21:10

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Чувашии врачи извлекли из мужчины металлическую трубу длиной 25 см, которая вонзилась в него при падении в погреб. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Минздрава.