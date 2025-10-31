Врачи вытащили из мужчины 25-сантиметровую трубу в Чувашии
В Чувашии врачи извлекли из мужчины металлическую трубу длиной 25 см, которая вонзилась в него при падении в погреб. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Минздрава.
По данным ведомства, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на отрезок трубы и получил проникающее ранение. За медицинской помощью он обратился лишь через три дня.
В ходе операции хирурги удалили из тела кусок трубы диаметром 2,5 см и обнаружили разрыв забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки, который впоследствии ушили.
По словам хирурга Новочебоксарской городской больницы Андрея Мусаткина, пострадавший фактически остался жив чудом. Труба прошла через тело, не задев крупных сосудов и других органов, и повредила только двенадцатиперстную кишку.
Несмотря на позднее обращение, рана зажила без осложнений, отметили врачи. Через две недели пациента выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.
