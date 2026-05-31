Массовое ДТП произошло на гонках в Италии

31 мая 2026, 22:31

На автогонках GT World Challenge в Италии произошло массовое ДТП

Фото: istockphoto/diczman

На этапе серии GT World Challenge в итальянском Монце произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. Виновником инцидента признан гонщик Максим Мартин. Об этом пишет «МК».





Из-за его действий восемь пилотов сошли с дистанции, не завершив даже первый круг. Некоторым другим участникам удалось вернуться на трассу и продолжить заезд.



Ранее легендарный французский автогонщик, 71-летний Ален Прост, получил травму головы в результате нападения на свой дом в швейцарском Ньоне. Инцидент произошел утром 19 мая.



Группа злоумышленников ворвалась на виллу Проста, расположенную на берегу Женевского озера. Угрожая насилием, они заставили одного из сыновей гонщика открыть семейный сейф. В ходе происшествия сам Ален Прост получил травму головы. Нападавшие скрылись с места преступления и, предположительно, могли пересечь границу с Францией. В настоящее время они находятся в розыске.



Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» (1985, 1986, 1989, 1993) завершил карьеру пилота в 1993 году. Он выступал за команды «Макларен», «Рено», «Феррари» и «Уильямс».



