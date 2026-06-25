У россиянки отказали почки и легкие после поездки в Таиланд

25 июня 2026, 08:56

У пенсионерки из Владивостока нашли мелиоидоз после встречи со слонами в Таиланде

Фото: iStock/Andrey Rykov

66-летняя жительница Владивостока оказалась в больнице с подозрением на мелиоидоз после посещения фермы слонов в Таиланде. Об этом сообщает портал «Новости VL».