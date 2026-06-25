У россиянки отказали почки и легкие после поездки в Таиланд
66-летняя жительница Владивостока оказалась в больнице с подозрением на мелиоидоз после посещения фермы слонов в Таиланде. Об этом сообщает портал «Новости VL».
Первые симптомы у женщины появились 25 мая, а через два дня ее госпитализировали в Таиланде. Врачи диагностировали почечную недостаточность, поражение печени и легких.
По словам дочери пациентки, ее мать посещала ферму слонов, и именно это вызвало особый интерес медиков. Они объяснили семье, что бактерия Burkholderia pseudomallei часто встречается в почве и воде на таких фермах, а слоны могут быть ее носителями. У пенсионерки на ноге была небольшая рана, а обувь была открытой — через нее могло произойти заражение.
Лечение в Таиланде за три недели обошлось примерно в 9 млн рублей, страховая компания компенсировала около 3,7 млн рублей. Дочь пострадавшей призвала путешественников оформлять медицинскую страховку перед поездками.
После стабилизации состояния 19 июня туристку доставили в Россию, на следующий день ее госпитализировали во Владивостоке. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Это первый завозной случай подозрения на опасное тропическое заболевание, зафиксированный в России в 2026 году.
Наибольшему риску подвержены люди старше 50 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, включая диабет и болезни почек. Заражение возможно при контакте кожи с загрязненной почвой или водой через открытые раны, а также при вдыхании пыли или употреблении неочищенной воды.
Читайте также: