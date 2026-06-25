Стало известно о десятках погибших и сотнях пострадавших от землетрясения в Венесуэле

25 июня 2026, 08:18

32 человека погибли и 700 пострадали из-за землетрясения в Венесуэле

Фото: iStock/gorodenkoff

32 человека погибли и 700 пострадали из-за землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа за поддержку после стихийного бедствия.