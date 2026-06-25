Стало известно о десятках погибших и сотнях пострадавших от землетрясения в Венесуэле
32 человека погибли и 700 пострадали из-за землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа за поддержку после стихийного бедствия.
Ранее министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо заявил, что ситуация вызывает серьезную тревогу. Сильнее всего подземные толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа и Миранда, а также в городах Каракас и Ла-Гуайра.
Особенно тяжелая обстановка сложилась в сейсмоопасных районах столицы — Лос-Палос-Грандес и Альтамира. Также в подверженных землетрясению районах обрушились несколько зданий, включая жилые дома.
После природного катаклизма многие жители покинули свои дома и вышли на улицы. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,1. Специалисты объявили угрозу цунами, что усилило панику среди населения.
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