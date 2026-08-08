Пять машин протаранил пьяный водитель без прав в Чебоксарах — МВД

08 августа 2026, 18:22

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Чебоксарах полицейские возбудили шесть административных дел против 18-летнего водителя, который, не имея прав и находясь с признаками опьянения, на автомобиле Hyundai протаранил пять припаркованных машин. Об этом сообщило управление МВД по городу в Макс.