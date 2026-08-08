Пять машин протаранил пьяный водитель без прав в Чебоксарах — МВД
В Чебоксарах полицейские возбудили шесть административных дел против 18-летнего водителя, который, не имея прав и находясь с признаками опьянения, на автомобиле Hyundai протаранил пять припаркованных машин. Об этом сообщило управление МВД по городу в Макс.
Инцидент произошел ранним утром 8 августа у дома на улице Ленинского Комсомола. Иномарка, снятая с регистрационного учета, повредила стоявшие у дороги Volkswagen, Omoda, Kia, а также две модели Lada.
Как установили правоохранители, молодой человек никогда не получал водительское удостоверение. В отношении него составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования, управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие страховки, тонировку, не соответствующую нормативам, а также за неуплату ранее назначенных штрафов.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. После прохождения медосмотра решат вопрос об аресте нарушителя до судебного разбирательства.
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