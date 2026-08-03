Семья ехала на свадьбу и попала в ДТП, погиб ребенок

03 августа 2026, 16:56

Семья попала в ДТП по пути на свадьбу в Башкирии

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Башкирии на 1290-м километре трассы М-12 «Восток» произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Инцидент случился ночью, когда семья направлялась в Дагестан на свадебное торжество.