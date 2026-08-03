Семья ехала на свадьбу и попала в ДТП, погиб ребенок
В Башкирии на 1290-м километре трассы М-12 «Восток» произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Инцидент случился ночью, когда семья направлялась в Дагестан на свадебное торжество.
По информации Telegram-канала «Башкирия Online», водитель автомобиля Volkswagen Polo, находясь за рулем с двумя несовершеннолетними дочерьми, уснул и потерял контроль над машиной. После этого легковушка врезалась в грузовик.
Одна из пассажирок-девочек не пристегнулась ремнем безопасности и получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Ее младшая сестра, находившаяся на заднем сиденье слева, успела лишь вскрикнуть: «Папа!» — перед самым столкновением. Ее госпитализировали с ушибами.
Водитель, по предварительным данным, не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.
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