Пять миллиардов взятки: выяснилось, как экс-сотрудники МВД скрыли средства за рубежом

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Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, легализовали часть полученных средств через покупку ювелирных изделий, недвижимости и ценных бумаг, как в России, так и за рубежом. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Сатюков, ранее занимавший должность начальника отделения управления «К» Бюро спецтехмероприятий МВД, получил взятку в виде криптовалют биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за покровительство. По данным следствия, средства были частично конвертированы в фиатные деньги и использованы для приобретения имущества, оформленного на обвиняемых и их родственников.
Имущество Сатюкова в России на сумму более 2,1 миллиарда рублей уже арестовано. Следователи активно работают над установлением местонахождения Сатюкова и его сообщника Соколова, скрывшихся за границей, и готовят запросы на их экстрадицию.
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