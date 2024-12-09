Убийцу двух женщин и насильника арестовали через 47 лет после преступления

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65-летнего Перри Курумблиса доставили из Италии в Австралию по подозрению в убийстве двух женщин, совершенном 47 лет назад, сообщает издание The Greek Herald.
Преступления были совершены в январе 1977 года в Мельбурне, штат Виктория. Жертвами стали 28-летняя Сюзанна Армстронг и 27-летняя Сюзанна Бартлетт. Они получили множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными.
По версии следствия, подозреваемый, которому на момент преступления было 17 лет, также обвиняется в изнасиловании одной из женщин. После нападений он перебрался в Грецию, а затем в Италию, где был задержан осенью этого года.
3 декабря Курумблиса доставили в Австралию, а на следующий день он предстал перед судом в Мельбурне. Подозреваемый отверг все обвинения. Судебный процесс начнется в феврале 2025 года.
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По версии следствия, подозреваемый, которому на момент преступления было 17 лет, также обвиняется в изнасиловании одной из женщин. После нападений он перебрался в Грецию, а затем в Италию, где был задержан осенью этого года.
3 декабря Курумблиса доставили в Австралию, а на следующий день он предстал перед судом в Мельбурне. Подозреваемый отверг все обвинения. Судебный процесс начнется в феврале 2025 года.
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Мария Моисеева