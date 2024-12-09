Тренера чирлидеров посадили на 10 лет за совращение 13-летней девочки

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В Великобритании завершился судебный процесс над Розанной Аван, бывшей тренером чирлидинга, которую признали виновной в совращении своей 13-летней подопечной.
Как сообщает The Sun, обвинения связаны с заявлениями, поступившими в 2019 году, когда жертва, уже став совершеннолетней, обратилась в полицию. Она обвинила Аван в том, что та принуждала ее к сексу.
Следствие установило, что Аван неоднократно домогалась девочки, включая эпизоды во время поездок на тренировки. Та молча терпела. Во время совместной поездки во Францию тренер принудила ребенка к сексуальным отношениям, которые продолжались и после возвращения в Великобританию.
Рассмотрение дела длилось несколько лет, и в результате суд приговорил Аван к 10 годам тюремного заключения. Помимо лишения свободы, она была внесена в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.
Полицейский детектив, участвовавший в расследовании, отметил смелость пострадавшей, решившейся обнародовать случившееся.
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Следствие установило, что Аван неоднократно домогалась девочки, включая эпизоды во время поездок на тренировки. Та молча терпела. Во время совместной поездки во Францию тренер принудила ребенка к сексуальным отношениям, которые продолжались и после возвращения в Великобританию.
Рассмотрение дела длилось несколько лет, и в результате суд приговорил Аван к 10 годам тюремного заключения. Помимо лишения свободы, она была внесена в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.
Полицейский детектив, участвовавший в расследовании, отметил смелость пострадавшей, решившейся обнародовать случившееся.
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Мария Моисеева