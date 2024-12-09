Месть наркокартеля и выкуп в 5 млн: «Спортсмены» в Чехове до смерти забили предпринимателя, подробности

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Вечером 31 октября в городе Чехов при странных обстоятельствах пропал 30-летний предприниматель. Расследование пропажи мужчины обернулось настоящим остросюжетным боевиком с наркоторговцами, оружием и сообщениями о выкупе. Подробности нашумевшего в Чехове расследования читайте в материале «Радио 1».
Тридцатилетний Самрат Джавадов был обычным предпринимателем, имел маленький бизнес, связанный с интернет-торговлей. Молодой человек часто мог пропадать по своим делам, но всегда оставался доступным для звонка. Телефон буквально всегда был в его руках, того требовала работа. Вечером 31 октября Джавадов перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники сразу забили тревогу.
Пропал по дороге к матери
В тот роковой вечер Самрат должен был приехать к матери на дачу в окрестностях подмосковного Чехова. Как потом установит следствие, по дороге молодой человек останавливался в кафе для серьезного разговора с неким мужчиной. По камерам видеонаблюдения правоохранительным органам не получилось определить ни личность человека, с которым общался Джавадов, ни направление, в котором он потом исчез. Автомобиль со всеми документами пропавшего остался стоять у кафе.
На пятый день после исчезновения его матери поступило видеосообщение с требованием выкупа. На видео ее сына в лесу избивали и угрожали пистолетом несколько человек. За то чтобы Самрат вернулся домой, мать должна была заплатить 5 миллионов рублей.
Нашли тело по геолокации с видео
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
После того как видео попало в руки сотрудников полиции, им удалось вычислить последнее местонахождение Самрата Джавадова. 8 ноября полицейские выехали на территорию леса вблизи СНТ «Садко» городского округа Чехова. На месте полицейские обнаружили куртку и мобильный телефон.
Спустя несколько дней семья пропавшего предпринимателя начала самостоятельные поиски. И им удалось найти в лесу тело Джавадова.
«Мама с детьми стала прочёсывать лес и в 70 метрах от найденных ранее вещей увидела своего сына лежавшего лицом вниз. На виске была видна кровь. Сразу были вызваны через 112 полиция, скорая... Операм лично мама сообщила, что нашла сына. Тело убитого было найдено в 16:13 минут. Опера прибыли через пару часов. Перевернули тело, мать опознала», — рассказала знакомя семьи изданию «Чехов Вид».
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Джавадова похитили, чтобы вернуть долг
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Как оказалось, предприниматель был не совсем прост. Основной доход молодой человек получал от оптовой торговли наркотиками. В криминальном бизнесе у Джавадова появились разногласия с куратором из-за пропажи части товара. Так, Самрат оказался должен наркокартелю крупную сумму денег.
В тот роковой вечер пяти молодым спортсменам было дано указание проучить должника. На место в лесу Джавадов приехал сам, якобы забирать очередную партию наркотиков, но там его уже ожидали спортсмены. Злоумышленники избивали молодого человека и требовали вернуть долг. Происходящее снималось на камеру мобильного телефона для отчета перед заказчиком. После того как молодой предприниматель от полученных повреждений потерял сознание, фигуранты скрылись, оставив его на месте преступления. Спустя некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.
Видео, снятое в лесу, преступники решили направить матери в надежде на то, что хоть как то смогут возвратить долг с уже умершего предпринимателя.
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Задержаны шестеро жителей Калужской области
В Домодедово сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в убийстве Джавадова. Ими оказались жители Калужской области. Среди задержанных были не только лица совершившие убийство, но и заказчик. Подозреваемым вменяется незаконное лишение свободы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности привело к смерти потерпевшего. Уголовные дела возбуждены по пунктам «а» и «з» части 2 статьи 127 и части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. По другим статьям продолжается следствие.
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