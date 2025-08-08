Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымом задерживаются
Стало известно о задержке пяти пассажирских поездов, следующих в Крым. Об этом информирует компания «Гранд сервис экспресс», пишет РИА Новости.
Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, продолжает оставаться важной транспортной артерией региона. Напомним, что мост состоит из двух параллельных частей — автомобильной и железнодорожной, общая протяженность которого составляет 19 километров. Автомобильная часть была открыта в 2018 году, а железнодорожная — в 2019-2020 годах.
В сообщении в Telegram-канале организации сообщалось, что в пути следования задерживаются поезда «Таврия». На 09:00 мск были указаны следующие данные о задержках: из Крыма задерживались поезд №178 Симферополь — Санкт-Петербург, отправленный 6 августа, с задержкой в пять часов; поезд №174 Евпатория — Москва, также отправленный 6 августа, с задержкой в четыре часа; поезд №92 Севастополь — Москва, отправленный 6 августа, с задержкой в 4,5 часа; поезд №98 Симферополь — Москва, отправленный 7 августа, с задержкой в один час; и поезд №76 Симферополь — Омск, отправленный 7 августа, с задержкой в 30 минут.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту со стороны Керчи ожидают проезда около 200 автомобилей. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о движении поездов и планировать свои поездки с учетом возможных задержек.
