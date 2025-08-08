Пять подруг отправились в домик у озера и не выжили
Пять подруг отправились на отдых в домик возле озера в США и погибли в аварии. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
Все случилось еще 25 июля, но подробности стали известны лишь сейчас. Девушки ехали из Далласа в Кингсленд, чтобы отпраздновать день рождения одной из подруг. Именинница сидела за рулем внедорожника Mercedes-Benz. На подъезде к домику перед ними внезапно возник грузовик с прицепом для лошадей, вылетевший на «встречку». Сначала он протаранил несколько машин, а затем врезался в автомобиль девушек, после чего тот перевернулся и загорелся. Все путешественницы получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. После случившегося водитель грузовика скрылся.
Виновника ДТП арестовали во вторник, 5 августа. Ему предъявили обвинения в непреднамеренной расправе над девушками.
