Женщина В США женщина вышла из комы за минуту до операции по извлечению органов
В штате Нью-Мексико (США) Данелла Гальегос, признанная врачами безнадежной пациенткой, неожиданно вышла из комы непосредственно перед запланированной операцией по извлечению органов, сообщает издание Mirror.
Гальегос, бывшая бездомной, впала в кому после экстренной госпитализации. Врачи констатировали отсутствие шансов на восстановление. Её семья дала согласие на донорство органов.
Однако, перед операцией родные заметили слёзы и спонтанные движения пациентки, но медики сочли это рефлекторными проявлениями. Непосредственно перед началом процедуры Гальегос стала моргать по команде врачей.
Согласно информации The New York Times, координатор по трансплантации настаивал на продолжении операции, однако врачи экстренно отменили процедуру. Сейчас Данелла Гальегос проходит курс реабилитации.
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