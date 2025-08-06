Женщина В США женщина вышла из комы за минуту до операции по извлечению органов

06 августа 2025, 15:43

Фото: медиасток.рф

В штате Нью-Мексико (США) Данелла Гальегос, признанная врачами безнадежной пациенткой, неожиданно вышла из комы непосредственно перед запланированной операцией по извлечению органов, сообщает издание Mirror.