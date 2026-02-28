Пять школьниц погибли при атаке Израиля па иранский Минаб
Пять школьниц погибли при атаке Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.
По данным источника, под удар попала начальная школа для девочек. Информация о других пострадавших пока не поступала.
Напомним, утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по территории Ирана. В Тегеране и других городах были слышны взрывы.
Также президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которая получила название «Эпическая ярость».
Позже в Иерусалиме прогремели взрывы на фоне ответной атаки Ирана. Также целями стали военные базы США на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.
