28 февраля 2026, 13:29

Reuters: Удар по штаб-квартире шиитского ополчения в Ираке унес жизнь человека

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате авиаудара по штаб-квартире шиитского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» на юге от Багдада. Об этом, как передаёт Reuters, сообщил представитель формирования.