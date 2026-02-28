Удар по штаб-квартире шиитского ополчения в Ираке унес жизнь человека
Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате авиаудара по штаб-квартире шиитского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» на юге от Багдада. Об этом, как передаёт Reuters, сообщил представитель формирования.
Ранее элитное подразделение иранских вооружённых сил — Корпус стражей исламской революции (КСИР) — заявило о запуске ракет и беспилотников в направлении Израиля. В Тегеране сообщили, что «первая волна» масштабной атаки началась «в ответ на агрессию» против Ирана, а удары, по их формулировке, наносятся по «оккупированным территориям» (так в Иране называют Израиль).
Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что израильские военные нанесли по Ирану превентивный удар. По информации 12‑го канала израильского телевидения, одной из целей атаки стали представители высшего руководства страны.
Также утверждается, что к операции являются причастными США. Президент Дональд Трамп в Truth Social заявил, что американские и израильские удары стали реакцией на отказ Тегерана сворачивать ядерную программу, отметив, что «терпение иссякло».
Читайте также: