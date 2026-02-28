Трамп объявил масштабную операцию против Ирана

28 февраля 2026, 11:22

Трамп назвал операцию против Ирана защитой американского народа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о начале масштабной операции США против Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.





Ранее, в середине февраля, сообщалось, что Вашингтон усилил военное присутствие вблизи исламской республики. После того как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров США и Ирана завершился без существенного прогресса, на базы в Европе и на Ближнем Востоке перебросили более 150 самолётов.





«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей», — говорится в сообщении.