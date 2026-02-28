Трамп объявил масштабную операцию против Ирана
Трамп назвал операцию против Ирана защитой американского народа
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о начале масштабной операции США против Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Ранее, в середине февраля, сообщалось, что Вашингтон усилил военное присутствие вблизи исламской республики. После того как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров США и Ирана завершился без существенного прогресса, на базы в Европе и на Ближнем Востоке перебросили более 150 самолётов.
«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей», — говорится в сообщении.
Также отмечалось, что у берегов греческого острова Крит 23 февраля заметили авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого разместили десятки дополнительных летательных аппаратов. Ford стал вторым авианосцем, направленным на Ближний Восток, его прибытие означает, что примерно треть действующих американских кораблей сейчас сосредоточили в регионе.
