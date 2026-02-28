Иран начал ответную операцию против Израиля
Элитное подразделение вооружённых сил Ирана (КСИР) сообщило о запуске ракет и беспилотников по территории Израиля. Об этом со ссылкой на заявление корпуса пишет агентство Tasnim.
В сообщении КСИР говорится, что «первая волна» масштабной атаки началась «в ответ на агрессию» против Исламской Республики. Удары, по формулировке Тегерана, наносятся по «оккупированным территориям» (так в Иране называют Израиль). Ранее СМИ сообщали, что Иран выпустил в сторону Израиля десятки ракет.
Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные нанесли по Ирану превентивный удар. По данным 12-го канала израильского ТВ, целью атаки являются представители высшего руководства Ирана.
Как утверждается, в операции участвуют и США. Президент Дональд Трамп в Truth Social объяснил американские и израильские удары тем, что «терпение иссякло» из‑за отказа Тегерана сворачивать ядерные амбиции.
