Иран начал ответную операцию против Израиля

28 февраля 2026, 12:53

КСИР подтвердил запуск ракет и БПЛА по Израилю

Фото: istockphoto/wildpixel

Элитное подразделение вооружённых сил Ирана (КСИР) сообщило о запуске ракет и беспилотников по территории Израиля. Об этом со ссылкой на заявление корпуса пишет агентство Tasnim.