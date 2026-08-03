Пятерых детей нашли в устроенном матерью и отчимом притоне в Чапаевске
В Чапаевске Самарской области пятеро детей жили в притоне, который устроили их мать и отчим. Об этом сообщает телеграм-канал «Самара №1».
Жители многоэтажного дома обратились в полицию после того, как нашли на лестничной клетке раздетую маленькую девочку. Правоохранители выяснили, что в захламленной квартире проживали пятеро детей, их мать и отчим. Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды.
Мать злоупотребляла алкоголем, а отчим-наркоман регулярно приводил домой незнакомцев. Троих детей изъяли из семьи, остальных забрала к себе бабушка.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СК представить доклад о ходе расследования, говорится в телеграм-канале ведомства.
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