Раскрыты итоги поисков пропавших на горе в России туристов
Спасатели обнаружили двух туристов, пропавших на горе Шалбуздаг в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.
Информация об исчезновении 36-летнего мужчины и 33-летней женщины поступила в воскресенье, 2 августа. На место выдвинулась поисково-спасательная группа, но с наступлением темноты работы приостановили.
Ранним утром следующего дня поиски возобновили. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя Якутии, пропавшего 5 июля, нашли живым спустя 25 дней. Мужчину обнаружил работник на сенокосе в Хангаласском улусе, примерно в 80 километрах от села Немюгюнцы.
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