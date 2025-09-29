Житель Калужской области передал США научные данные для оружия массового поражения
В Калужской области суд вынес приговор за передачу научных данных США
В Калужской области вынесли приговор за передачу научных данных США. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Обнинский городской суд признал бывшего сотрудника одного из научных центров виновным в незаконной передаче научно-технической информации представителю национальной лаборатории США.
По данным ФСБ, материалы содержали сведения о характеристиках энергетической установки, которые могли быть использованы при создании оружия массового поражения. Сотрудники регионального управления ведомства вышли на след нарушителя и пресекли дальнейшую утечку данных.
Подробности приговора не уточняются.
