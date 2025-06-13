Пятеро детей погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: iStock/Kara Capaldo

Пятеро детей погибли при пожаре в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



Огонь вспыхнул после полуночи в частном доме в населённом пункте Куровское, в районе Орехово-Зуево. Когда пожарные прибыли на место, постройка полыхала по всей площади в 72 квадратных метра.

Хозяйку дома госпитализировали ещё до прибытия сил МЧС. Во время тушения пожарно-спасательное подразделение обнаружило внутри горящей постройки тела пятерых детей – 17, 11, 9 лет, а также годовалого и месячного младенцев.

Отмечается, что пожарного извещателя в доме не оказалось.

К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники МЧС.

В настоящее время выясняется причина трагедии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Анастасия Чинкова

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