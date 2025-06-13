Пятеро детей погибли при пожаре в Подмосковье
Пятеро детей погибли при пожаре в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Огонь вспыхнул после полуночи в частном доме в населённом пункте Куровское, в районе Орехово-Зуево. Когда пожарные прибыли на место, постройка полыхала по всей площади в 72 квадратных метра.
Хозяйку дома госпитализировали ещё до прибытия сил МЧС. Во время тушения пожарно-спасательное подразделение обнаружило внутри горящей постройки тела пятерых детей – 17, 11, 9 лет, а также годовалого и месячного младенцев.
Отмечается, что пожарного извещателя в доме не оказалось.
К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники МЧС.
В настоящее время выясняется причина трагедии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Читайте также: