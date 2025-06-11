Боец из Дагестана, вернувшийся с СВО, спас семью из огня

11 июня 2025, 17:39

Военнослужащий из Дагестана, прошедший СВО, спас семью в Петергофе

Фото: iStock/Kara Capaldo

Военнослужащий из Дагестана, вернувшийся со специальной военной операции (СВО) на Украине, спас семью из горящего дома в Петергофе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.