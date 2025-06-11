Боец из Дагестана, вернувшийся с СВО, спас семью из огня
Военнослужащий из Дагестана, прошедший СВО, спас семью в Петергофе
Военнослужащий из Дагестана, вернувшийся со специальной военной операции (СВО) на Украине, спас семью из горящего дома в Петергофе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Боец, ставший свидетелем пожара, не раздумывая, вошел в горящее здание и помог спящим хозяевам выбраться из огня. Благодаря его оперативным действиям удалось избежать трагедии.
После отпуска военнослужащий планирует вернуться в зону проведения СВО для выполнения своего долга.
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