В Ростове-на-Дону тушат ландшафтный пожар на площади 500 квадратных метров
Ландшафтный пожар на площади 500 квадратных метров тушат огнеборцы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в четверг, 12 июня.
Уточняется, что ликвидацией возгорания занимаются 15 человек и четыре единицы техники. Угрозы для жилых домов нет, отметили спасатели.
«Город Ростов-на-Дону, ул. Самшитовая,139… Трава 500 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.Перед этим сообщалось, что уже неделю продолжается пожар на автовозе с тысячами машин в Тихом океане. Речь идет о грузовом судне Morning Midas, которое перевозило 3000 автомобилей с учетом электрокаров. Как отметили в Береговой охране США, ведется работа по обеспечению безопасности и минимизации возможного ущерба.