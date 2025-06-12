В Ростове-на-Дону тушат ландшафтный пожар на площади 500 квадратных метров

12 июня 2025, 19:19

Фото: istockphoto/grafoto

Ландшафтный пожар на площади 500 квадратных метров тушат огнеборцы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в четверг, 12 июня.





Уточняется, что ликвидацией возгорания занимаются 15 человек и четыре единицы техники. Угрозы для жилых домов нет, отметили спасатели.





«Город Ростов-на-Дону, ул. Самшитовая,139… Трава 500 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.

