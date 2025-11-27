Пятеро мигрантов жестоко изнасиловали девушку на глазах у её жениха
Девушка, которую мигранты изнасиловали на глазах у жениха, рассказала о деталях преступления. Подробности нападения на пару в Италии сообщает газета The Sun со слов потерпевшей.
Инцидент произошёл 25 октября в пригороде Рима, в парке. 19-летняя пострадавшая и её 24-летний жених находились в припаркованном автомобиле, когда к ним приблизились несколько мужчин.
Неизвестные разбили окно машины и выхватили у девушки телефон. Когда она потянулась за гаджетом, нападавшие вытащили её из машины за руку и пригрозили расправой, если она поднимет шум. Преступники удерживали молодого человека и заставили его смотреть, как они насилуют его невесту.
Жертва позвала на помощь. Её крик услышал полицейский патруль, который прибыл на место. Полиция задержала троих нападавших: двоих марокканцев в Риме и тунисца в Вероне. Разыскивают ещё двух соучастников.
Читайте также: