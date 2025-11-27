Пятеро мигрантов жестоко изнасиловали девушку на глазах у её жениха

27 ноября 2025, 21:22

В Италии задержали троих из пяти подозреваемых в групповом изнасиловании

Фото: Istock/Tunatura

Девушка, которую мигранты изнасиловали на глазах у жениха, рассказала о деталях преступления. Подробности нападения на пару в Италии сообщает газета The Sun со слов потерпевшей.