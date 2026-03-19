Российские туристки пожаловались на домогательства во Вьетнаме
Российские туристки сообщили о серии домогательств во вьетнамском городе Дананг. По их словам, неизвестные мужчины на мотоциклах подъезжают к девушкам на улицах и пытаются прикоснуться к интимным местам.
Как сообщает Telegram-канал Shot, одна из пострадавших рассказала, что к ней подъехал мужчина на байке, после чего внезапно схватил за грудь. Затем он попытался завести разговор, а после отказа снова начал приставать и скрылся.
Девушка обратилась к владельцам камер видеонаблюдения и опубликовала информацию о произошедшем в соцсетях. По её словам, после этого с ней связались десятки других россиянок, которые столкнулись с аналогичными ситуациями.
Пострадавшая также подала заявление в полицию, однако, как она утверждает, реакции со стороны правоохранительных органов пока не последовало. По словам туристок, злоумышленники действуют по схожей схеме — подъезжают на мотоциклах и быстро скрываются после нападения.
