Пенсионера обвинили в домогательствах после того, как он потрогал японку за грудь

В Азербайджане задержали 66-летнего местного жителя по обвинению в домогательствах к японской туристке. Девушка путешествовала по стране на велосипеде вместе со своим молодым человеком — гражданином Германии.



По информации Telegram-канала Global Brief, мужчина подошел к иностранке на дороге и прикоснулся к ее груди. Инцидент сняли на видео, которое туристы предоставили полиции.

Подозреваемого задержали в Гаджигабульском районе. По словам пострадавшей, произошедшее стало неприятным исключением на фоне в целом позитивного трехнедельного пребывания в Азербайджане.

В другом инциденте, произошедшем в мае, в Турции арестовали россиянина. Местный житель обвинил его в домогательствах и обратился в полицию.

Никита Кротов

