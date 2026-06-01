Пенсионера обвинили в домогательствах после того, как он потрогал японку за грудь
В Азербайджане задержали 66-летнего местного жителя по обвинению в домогательствах к японской туристке. Девушка путешествовала по стране на велосипеде вместе со своим молодым человеком — гражданином Германии.
По информации Telegram-канала Global Brief, мужчина подошел к иностранке на дороге и прикоснулся к ее груди. Инцидент сняли на видео, которое туристы предоставили полиции.
Подозреваемого задержали в Гаджигабульском районе. По словам пострадавшей, произошедшее стало неприятным исключением на фоне в целом позитивного трехнедельного пребывания в Азербайджане.
В другом инциденте, произошедшем в мае, в Турции арестовали россиянина. Местный житель обвинил его в домогательствах и обратился в полицию.
