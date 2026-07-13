Под Новосибирском грузовой поезд насмерть переехал девочку
В Новосибирской области грузовой состав насмерть переехал девочку на железнодорожных путях. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл днём 13 июля на перегоне в районе остановочной платформы Комаровка Западно-Сибирской магистрали. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребёнка.
Личность погибшей уже установили сотрудники полиции. Следователи транспортной прокуратуры проводят проверку, опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Окончательные причины трагедии устанавливает следственно-оперативная группа. Прокуратура взяла ход проверки на особый контроль.
Ранее сообщалось о трагедии в ХМАО. Там семилетний мальчик сел за руль квадроцикла и погиб.
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