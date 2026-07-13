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«Выведи её из строя»: Мужчина нанял ведьму, чтобы наложить проклятие на жену

В США вынесли приговор мужу, заказавшему магический ритуал против супруги
Фото: Istock/автор

В США суд признал мужчину виновным в убийстве жены, которую он предварительно пытался «заколдовать» через нанятую ведьму. Об этом сообщает Daily Star.



Присяжные вынесли обвинительный вердикт 44-летнему Ларри Миллетту по делу об убийстве первой степени его супруги Майи. Женщина, мать троих детей и сотрудница военно-морского центра на Гавайях, перестала выходить на связь 7 января 2021 года. Её тело до сих пор не нашли.

Следствие установило, что за несколько месяцев до исчезновения жены Ларри обратился к ведьме, чтобы спасти брак. Он потратил более 11 тысяч долларов на магические ритуалы, включая привороты, а позднее попросил оккультистку «вывести Майю из строя». После того как супруга пропала, мужчина перестал направлять запросы к колдунье.

Обвинение настаивало на том, что Ларри проявлял собственнические черты, контролировал финансы жены и отслеживал её передвижения. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Ольга Щелокова

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