«Выведи её из строя»: Мужчина нанял ведьму, чтобы наложить проклятие на жену

13 июля 2026, 16:24

В США вынесли приговор мужу, заказавшему магический ритуал против супруги

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В США суд признал мужчину виновным в убийстве жены, которую он предварительно пытался «заколдовать» через нанятую ведьму. Об этом сообщает Daily Star.