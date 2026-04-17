В Кузбассе эвакуировали 122 горняков из-за задымления в шахте

Фото: iStock/Adam88xx

В Кемеровской области на шахте «Талдинская Кыргайская» провели эвакуацию. Всего на поверхность вывели 122 человек, находившихся под землей. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.



Уточняется, что на предприятии произошло задымление в воздухоподающем стволе. Возгорания не последовало. На месте работали 40 спасателей и восемь единиц техники.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, которые передает ТАСС, датчик контроля зафиксировал незначительное превышение уровня углекислого газа. Для обследования горной выработки вызвали военизированную горноспасательную часть (ВГСЧ). В ведомстве отметили, что жизни шахтеров ничего не угрожает.

Лидия Пономарева

