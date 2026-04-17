Появились новые подробности о взрыве во Владикавказе
Новый взрыв во Владикавказе, во время которого погиб сотрудник коммунальных служб, может быть связан с недавним ЧП на складе пиротехники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, остатки пиротехнической продукции со взрывпакетом могли выбросить под видом обычного мусора. Предварительно, рабочий отправил в прессовку коробку, лежавшую возле контейнера, — от этого места до взорвавшегося склада около 100 метров.
Напомним, трагедия произошла утром 17 апреля на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. А неделю назад, 10 апреля, на складе пиротехники во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Тогда три человека погибли, еще 15, включая троих детей, пострадали.
