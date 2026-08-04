В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который избил охранника бутылкой
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину по подозрению в нападении на охранника торгового центра. Подробности приводит пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл на востоке столицы. Патрульный экипаж получил сигнал тревоги из магазина на Новоухтомском шоссе и незамедлительно прибыл на место. По предварительным сведениям, 25-летний москвич вступил в конфликт с сотрудником службы безопасности магазина.
В ходе ссоры злоумышленник оскорбил охранника, ударил его по лицу, а затем разбитой стеклянной бутылкой нанёс несколько ударов по голове. Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего на месте и оказали ему необходимую помощь. Полицейские доставили задержанного в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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