В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который избил охранника бутылкой

04 августа 2026, 11:12

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину по подозрению в нападении на охранника торгового центра. Подробности приводит пресс-служба ведомства.