В Башкирии подросток на мотоцикле насмерть сбил человека

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В Башкирии 16-летний подросток на мотоцикле сбил пешеходов, в результате скончалась девушка.
Также два пешехода, в том числе маленький ребенок, пострадали и находятся в больнице. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.
Ранее в Иркутске подросток на мопеде сбил 6-летнего ребенка на велосипеде.
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«Авария произошла вечером 16 июля в селе Дарьино. Юный мотоциклист наехал на трех пешеходов, которые шли по Центральной улице.17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них – 4-х месячный ребенок», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Иркутске подросток на мопеде сбил 6-летнего ребенка на велосипеде.
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Мира Полтева