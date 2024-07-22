Сын российского губернатора погиб в ДТП

Фото: iStock/Bilanol
Два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что погибшему молодому человеку было 16 лет. Авария произошла около 14:00 мск в Волжском районе на улице Соколовой.
В результате ДТП два человека скончались, 20-летний водитель пострадал. На опубликованном в сети ролике видно, как кузов автомобиля получил серьезные механические повреждения, от столкновения машина буквально сложился в гармошку. Согласно информации Telegram-канала Mash, сын губернатора Саратовской области несколько лет занимался экстремальным вождением.
Читайте также:
Смерть 17-летней студентки оценили в 100 тыс.: подробности жуткой аварии в Башкирии, что известно
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с загоревшимися КАМАЗом и Mercedes
Появились новые подробности ДТП с участием бизнесмена Муртазалиева в Дагестане
Екатерина Коршунова