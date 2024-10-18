«Беспробудно пили»: чем на самом деле отравились дети под Красноярском, как живут их родители и что шокировало врачей

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21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе. Что на самом деле убило детей и как сейчас живут супруги Виноградовы расскажет «Радио 1».
Как живут Виноградовы после смерти детей
Виктория и Дмитрий Виноградовы закрылись от внешнего мира. Сестра Дмитрия Ирина рассказала, что местные жители объединились вокруг семьи и оказали значительную поддержку, организовав сбор средств на похороны детей.
Версии следствия
Кухня Виноградовых, где ужинали отравившиеся дети (Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края)
Следователи изучили множество различных версий произошедшей трагедии, включая самые неожиданные сценарии, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.
«Предположений было очень много, мы опровергали их по частям. Рассмотрели практически все варианты и одновременно проводили экспертизы», — пояснила она.
Арбузова отметила, что изначально основной версией считалось отравление пищей. Следователи обратили внимание на тот факт, что после ужина Дмитрий сжег упаковку от купленных пельменей. Однако эта версия довольно быстро отпала: выяснилось, что в этом не было злого умысла, так как Виноградовы регулярно утилизировали мусор.
Кроме того, представитель СК уточнила, что пельмени были не в заводской упаковке, а в обычном пакете из пластика. Эксперты установили, что один из погибших детей ел другую еду. Позднее проверка подтвердила, что продукты не содержали никаких токсичных веществ. По словам Арбузовой, следователи приняли новую гипотезу: в пельмени и курицу могли быть добавлены ядовитые вещества в ходе приготовления. В числе рассматриваемых опасных «ингредиентов» даже упоминалось средство для борьбы с мухами, но Роспотребнадзор опроверг и эту версию.
«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы
Сначала следственные органы узнали, что владельцы жилья применяли дымовую шашку для борьбы с грызунами. Дмитрий Виноградов подтвердил это на допросе, однако уточнил, что последний раз обрабатывал подвал еще до случая отравления — осенью 2023 года. Следователи также тщательно проверили все предметы и продукты, которыми пользовались члены семьи, а также тела погибших котов. Даже воду отправили на анализ, поскольку высказывалась версия о ее ненадлежащем качестве. Тем не менее, это предположение было отвергнуто.
В конечном итоге на экспертизу был доставлен дихлофос, найденный в доме Виноградовых. Его состав совпал с веществом, обнаруженным в организмах умерших детей.
«Сейчас версия, связанная с дихлофосом, у нас на первом месте», — подытожила следователь.
В поддержку этой гипотезы выступают и показания отца, который на допросе сообщил о проблемах с вентиляцией в доме. Он ранее подтвердил, что применял дихлофос для борьбы с мухами, распыляя средство во всех комнатах, в то время как вся семья находилась на улице, и после этого дом не проветривался.
Арбузова отметила, что окончательная картина событий станет ясна в 20-х числах октября, когда завершаются все назначенные экспертизы.
«Всего «Было запланировано 35 экспертиз, и обычно результаты готовы в течение месяца», — отметила она.
Кроме того, представитель СК уточнила, что в скором времени Виктории и Дмитрию Виноградовым предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которую отложили, чтобы родители смогли похоронить детей и восстановиться после утраты.
Что говорят соседи о семье Виноградовых
Обстановка в квартире семьи Виноградовых (Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края)
Что касается информации о родителях погибших, то семья Виноградовых действительно была благополучной, не находилась на учете и не вызывала беспокойства в органах опеки. Следователи опросили учителей и воспитателей, которые общались с детьми, и все они положительно отзывались о семье.
«К семье не было никаких претензий. Дети всегда были хорошо обеспечены и вели себя правильно», — говорили педагоги.
Родственники и знакомые семьи также активно поддерживают безутешных родителей.
«Заявления о том, что Виноградовы беспробудно пили – неправда. Порядочная семья была», – настаивают они.Сосед Виноградовых высказал сомнения относительно версии следствия о том, что дети могли быть отравлены дихлофосом. Его дочь является врачом и осматривала детей в момент, когда им стало плохо, но не обнаружила никаких признаков отравления химическими веществами.
«У них было чистое дыхание, при отравлении они бы задыхались, а здесь всё было в порядке. У них была рвота, но не было поноса, и, похоже, началось обезвоживание. Я не врач, но совершенно очевидно, что никто их не травил», — заявил он.
Мужчина также добавил, что в недоумении от произошедшего были даже врачи.
«Нужно поговорить с теми, кто из скорой помощи спасал детей. Даже врачи были в недоумении, как такое возможно: сразу шесть человек из одной семьи. Это действительно ужасно. Если бы это были пельмени, полдеревни оказались бы на больничной койке», — подытожил мужчина.
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Анастасия Хохлова